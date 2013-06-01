Microsoft опубликовала расписание конференции Build 2020
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:29
- Просмотров: 173
Компания Microsoft опубликовала расписание конференции Build 2020.
Напомню, что конференция пройдёт с 19 по 21 мая 2020 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mybuild.microsoft.com
mybuild.microsoft.com
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