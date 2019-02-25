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Microsoft проведет мероприятие Mixed Reality Dev Days 21-22 мая

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:38
  • Просмотров: 98


Компания Microsoft анонсировала новые даты проведения мероприятия Mixed Reality Dev Days, которое изначально планировалось провести в начале этого месяца. Виртуальное мероприятие пройдет 21-22 мая и будет включать в себя различные сессии для разработчиков, заинтересованных в гарнитуре HoloLens 2.

Редмондцы открыли регистрацию на Mixed Reality Dev Days здесь.
Илья Источник:
mixedrealityprod.microsoftcrmportals.com
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