Microsoft проведет мероприятие Mixed Reality Dev Days 21-22 мая
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:38
- Просмотров: 98
Компания Microsoft анонсировала новые даты проведения мероприятия Mixed Reality Dev Days, которое изначально планировалось провести в начале этого месяца. Виртуальное мероприятие пройдет 21-22 мая и будет включать в себя различные сессии для разработчиков, заинтересованных в гарнитуре HoloLens 2.
Редмондцы открыли регистрацию на Mixed Reality Dev Days здесь.
Илья Источник:
mixedrealityprod.microsoftcrmportals.com
mixedrealityprod.microsoftcrmportals.com
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