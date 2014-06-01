Microsoft сделала многостраничное сканирование OneDrive бесплатным для всех
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:46
- Просмотров: 143
С таким количеством людей, работающих сейчас из дома, мало кто из нас имеет доступ к офисному оборудованию, такому как принтеры и сканеры. Сканирование документов из дома или вне офиса должно быть простым. Microsoft OneDrive уже давно предлагает бесплатную функцию сканирования из мобильного приложения OneDrive, которая позволяет сканировать и оцифровывать отдельные документы, квитанции и многое другое. До сих пор сканирование нескольких страниц и сохранение их в виде одного документа было премиальной функцией, для которой требовалась подписка на Microsoft 365. Теперь Microsoft делает многостраничное сканирование доступным для всех, кто использует личный аккаунт OneDrive.
Что вам понадобится для использования многостраничного сканирования
Многостраничное сканирование развёртывается сейчас и будет доступно каждому, где бы ни был доступен OneDrive, к концу недели. Вам потребуется учетная запись OneDrive и последняя версия приложения OneDrive для Android (6.5 или выше) или iOS (11.31.5 или выше).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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