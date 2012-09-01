Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft отложила релиз совместимости Teams-Skype на май

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:25
  • Просмотров: 98


Пользователи Microsoft Teams и Skype смогут звонить и отправлять сообщения друг другу до конца этого месяца. Как заметил ресурс Dr. Windows, Microsoft перенесла дату релиза этой функции с марта на май 2020 года. Софтверный гигант незаметно обновил дорожную карту Microsoft 365 в эти выходные.

С помощью этой функции Microsoft, вероятно, надеется подтолкнуть больше пользователей к Microsoft Teams, предлагая взаимодействие Skype/Teams. Это позволит пользователям связываться друг с другом через две службы, используя свои адреса электронной почты.
Илья Источник:
microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft анонсировала новые функции и интересные данные для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала новые функции и интересные данные для Microsoft Teams

Microsoft выпустит совместимость Teams-Skype в марте

Microsoft выпустит совместимость Teams-Skype в марте

Microsoft готова осуществить переход пользователей Skype for Business на Microsoft Teams

Microsoft готова осуществить переход пользователей Skype for Business на Microsoft Teams

Немного информации о Microsoft Teams

Немного информации о Microsoft Teams

Skype готовит к запуску функцию видео-сообщений, Modern UI и веб-приложения

Skype готовит к запуску функцию видео-сообщений, Modern UI и веб-приложения




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
+2  
Новостей: 11848
+0  
Комментариев: 39434
+0  
Пользователей: 9986