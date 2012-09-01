Microsoft отложила релиз совместимости Teams-Skype на май
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:25
- Просмотров: 98
Пользователи Microsoft Teams и Skype смогут звонить и отправлять сообщения друг другу до конца этого месяца. Как заметил ресурс Dr. Windows, Microsoft перенесла дату релиза этой функции с марта на май 2020 года. Софтверный гигант незаметно обновил дорожную карту Microsoft 365 в эти выходные.
С помощью этой функции Microsoft, вероятно, надеется подтолкнуть больше пользователей к Microsoft Teams, предлагая взаимодействие Skype/Teams. Это позволит пользователям связываться друг с другом через две службы, используя свои адреса электронной почты.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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