Microsoft Teams получил поддержку сетки 3х3 и функцию поднятия руки

Microsoft Teams теперь поддерживает сетку 3х3 и функцию поднятия руки.Виртуальные разговоры лицом к лицу — это новая норма для удаленной работы, и сейчас, как никогда, важно чувствовать связь с теми, с кем вы встречаетесь. Microsoft увеличивает количество участников, которые могут одновременно просматриваться на этапе собрания Teams, с 4 до 9. Этот новый опыт оптимизируется для участников, которые включили видео и размещают оставшихся участников ниже стадии собрания. Чтобы обеспечить высокое качество звука и видео, макет будет адаптироваться в зависимости от пропускной способности пользователя и изменять количество отображаемых видео, чтобы обеспечить наилучший опыт собрания.Извините меня! Функция «Поднятая рука» в Teams позволяет участникам собрания определить, что они хотят говорить, что облегчает активное участие в больших собраниях. Каждый увидит визуальный сигнал на посетителе — а также в списке участников, который определяет приоритет того, кто поднял руку первым, — и может предоставить им возможность участвовать в разговоре.