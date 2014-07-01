Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Веб-сайт Microsoft Q&A стал общедоступным

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 03:28
  • Просмотров: 0


Рафаэль Ривера заявил, что веб-сайт Microsoft Q&A стал общедоступным.



Вот список новых функций:

• Опыт на основе тегов позволяет задавать вопросы по продуктам и услугам в одном месте;
• Следите за сообщениями, тегами или людьми, чтобы получать обновления;
• Унифицированный профиль для единого входа через docs.microsoft.com;
• Предлагаемые ответы при вводе вашего вопроса, чтобы быстро определить возможные существующие ответы;
• Содержимое закладки для дальнейшего использования;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/WithinRafael
  • 0
Похожие новости
Microsoft запустила веб-сайт Q&A

Microsoft запустила веб-сайт Q&A

Microsoft намерена скрыть старую версию Edge из списка приложений Windows 10

Microsoft намерена скрыть старую версию Edge из списка приложений Windows 10

Microsoft работает над тёмной темой для File Explorer

Microsoft работает над тёмной темой для File Explorer

Стал известен список функций WP8.1 GDR1

Стал известен список функций WP8.1 GDR1

Outlook.com получит новые функции

Outlook.com получит новые функции




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 52
Пользователей: 1
Гостей: 51
Роботы: Google Yandex Mail Ru Rambler
landish
+5  
Новостей: 11851
+0  
Комментариев: 39434
+0  
Пользователей: 9986