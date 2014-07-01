Веб-сайт Microsoft Q&A стал общедоступным
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 03:28
- Просмотров: 0
Рафаэль Ривера заявил, что веб-сайт Microsoft Q&A стал общедоступным.
Microsoft Q&A is now GA! (MSDN and TechNet forums replacement) Has been a long time in the making, enormous effort behind the scenes https://t.co/6jfrxLihSY— Rafael Rivera (@WithinRafael) May 18, 2020
Вот список новых функций:
• Опыт на основе тегов позволяет задавать вопросы по продуктам и услугам в одном месте;
• Следите за сообщениями, тегами или людьми, чтобы получать обновления;
• Унифицированный профиль для единого входа через docs.microsoft.com;
• Предлагаемые ответы при вводе вашего вопроса, чтобы быстро определить возможные существующие ответы;
• Содержимое закладки для дальнейшего использования;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/WithinRafael
twitter.com/WithinRafael
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