Microsoft выпустила May 2020 Update для HoloLens 2
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:43
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Компания Microsoft выпустила May 2020 Update для HoloLens 2.
Вот список новых функций:
• Windows Autopilot;
• Поддержка FIDO 2;
• Улучшенное обеспечение;
• Статус установки приложения;
• Configuration Service Providers (CSPs);
• Поддержка USB 5G/LTE;
• Режим темных приложений;
• Голосовые команды;
• Улучшения отслеживания рук;
• Улучшения качества и исправления;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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