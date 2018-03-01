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Microsoft выпустила May 2020 Update для HoloLens 2

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 18:43
  • Просмотров: 0


Компания Microsoft выпустила May 2020 Update для HoloLens 2.

Вот список новых функций:

• Windows Autopilot;
• Поддержка FIDO 2;
• Улучшенное обеспечение;
• Статус установки приложения;
• Configuration Service Providers (CSPs);
• Поддержка USB 5G/LTE;
• Режим темных приложений;
• Голосовые команды;
• Улучшения отслеживания рук;
• Улучшения качества и исправления;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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