В сеть попал исходный код Xbox OG и Windows NT 3.5
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:07
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Ресурс The Verge обнаружил, что в сеть утёк исходный код Xbox OG и Windows NT 3.5. Отчет также подтверждает, что утечка Xbox является подлинной, включая Xbox Development Kit, эмуляторы, внутренние документы и ядро.
Согласно отчету, из более чем 900 игр Xbox только около 40 из них смогли работать на эмуляторах. И хотя Microsoft имеет собственную эмуляцию на консолях Xbox One, существует чуть более десятка игр для этого.
Наряду с утечкой Xbox, в сети также появился исходный код для почти финальной версии Windows NT 3.5. Исходный код включает в себя все необходимые инструменты сборки, что позволит исследовать старую операционную систему. Поскольку поддержка Windows NT 3.5 закончилась в декабре 2001 года, операционная система используется только в небольшом количестве систем по всему миру, поэтому утечка исходного кода не является серьезной проблемой безопасности.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
theverge.com
theverge.com
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