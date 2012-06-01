Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

В сеть попал исходный код Xbox OG и Windows NT 3.5

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:07
  • Просмотров: 0


Ресурс The Verge обнаружил, что в сеть утёк исходный код Xbox OG и Windows NT 3.5. Отчет также подтверждает, что утечка Xbox является подлинной, включая Xbox Development Kit, эмуляторы, внутренние документы и ядро.

Согласно отчету, из более чем 900 игр Xbox только около 40 из них смогли работать на эмуляторах. И хотя Microsoft имеет собственную эмуляцию на консолях Xbox One, существует чуть более десятка игр для этого.

Наряду с утечкой Xbox, в сети также появился исходный код для почти финальной версии Windows NT 3.5. Исходный код включает в себя все необходимые инструменты сборки, что позволит исследовать старую операционную систему. Поскольку поддержка Windows NT 3.5 закончилась в декабре 2001 года, операционная система используется только в небольшом количестве систем по всему миру, поэтому утечка исходного кода не является серьезной проблемой безопасности.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
theverge.com
  • 0
Похожие новости
В сеть попала небольшая часть исходного кода Windows 10

В сеть попала небольшая часть исходного кода Windows 10

Старый план по созданию Xbox 720 попал в сеть

Старый план по созданию Xbox 720 попал в сеть

В сеть утёк трейлер с бандлом Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition

В сеть утёк трейлер с бандлом Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition

В открытом доступе появился исходный код кросс-платформенной среды Visual Studio Code

В открытом доступе появился исходный код кросс-платформенной среды Visual Studio Code

Утекли новые технические подробности Xbox 720

Утекли новые технические подробности Xbox 720




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+7  
Новостей: 11867
+0  
Комментариев: 39434
+9  
Пользователей: 9998