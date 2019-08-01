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Edge для Android получил функцию «Коллекции»

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:34
  • Просмотров: 110


Компания Microsoft добавила функцию «Коллекции» в Edge для Android.









Кнопка «Коллекции» расположена в центре всплывающего меню и открывает мобильную версию той же страницы, что и десктопное приложение.

Эта функция доступна для некоторых обычных пользователей.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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