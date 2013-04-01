Microsoft обновила Skype для iOS до версии 8.60
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:02
- Просмотров: 146
Компания Microsoft обновила Skype для iOS до версии 8.60.
Вот список новых функций:
• Теперь вы можете удалить контакт из списка контактов;
• Исправлена проблема, из-за которой Skype плохо играл с картами eSim;
• Добавлена поддержка темной темы системы под iOS 13;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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