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Microsoft обновила Skype для iOS до версии 8.60

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:02
  • Просмотров: 146


Компания Microsoft обновила Skype для iOS до версии 8.60.

Вот список новых функций:

• Теперь вы можете удалить контакт из списка контактов;
• Исправлена проблема, из-за которой Skype плохо играл с картами eSim;
• Добавлена поддержка темной темы системы под iOS 13;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Илья Источник:
onmsft.com
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