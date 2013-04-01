Компания Microsoft обновила Skype для iOS до версии 8.60.Вот список новых функций:• Теперь вы можете удалить контакт из списка контактов;• Исправлена проблема, из-за которой Skype плохо играл с картами eSim;• Добавлена поддержка темной темы системы под iOS 13;• Исправления ошибок и улучшения стабильности;