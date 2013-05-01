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Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило крупное обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:21
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Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.1.0.

Вот список новых возможностей:

• Это обновление, которого многие из вас ждали! Если вы используете iPadOS 13.4 или более позднюю версию, теперь вы сможете управлять удаленной сессией с помощью мыши или трекпада;
• Поддержка Apple Magic Mouse 2 и Apple Magic Trackpad 2 (щелчок левой кнопкой мыши, перетаскивание влево, щелчок правой кнопкой мыши, перетаскивание вправо, горизонтальная и вертикальная прокрутка и локальное масштабирование);
• Поддержка внешних мышей (щелчок левой кнопкой мыши, перетаскивание левой кнопкой мыши, нажатие правой кнопкой мыши, перетаскивание правой кнопкой мыши, нажатие средней кнопкой мыши и вертикальная прокрутка);
• Поддержка состояния клавиш CTRL, ALT и SHIFT с помощью щелчков мыши и трекпада (включает такие функции, как множественный выбор и выбор диапазона);
• Поддержка функции трекпада «Tap-to-Click»;
• Microsoft также обновила жест щелчка правой кнопкой мыши в режиме указателя мыши, чтобы нажимать и удерживать (а не нажимать и удерживать и отпускать). И на iPhone компания добавила некоторую обратную связь при обнаружении жеста правой кнопки мыши;
• Кроме того, Microsoft внесла следующие улучшения:
• Добавлена опция для отключения enforcement NLA в Settings> RD Client;
• Сопоставлено сочетание Control + Shift + Escape для CTRL + SHIFT + ESC (где Escape генерируется с помощью переназначенного ключа на iPadOS или Command+;)
• Сопоставлено сочетание Command+F для CTRL+F;
• Исправлена проблема, из-за которой средняя кнопка SwiftPoint не работала (iPadOS 13.3.1 или более ранней версии, и iOS);
• Исправлены некоторые проблемы, которые мешали обработке URI «rdp:»;
• Исправлена проблема, из-за которой в пользовательском интерфейсе Immersive Switcher во время сессии отображались устаревшие записи приложения, если отключение было инициировано сервером;
• И, наконец, Microsoft добавили поддержку Windows Virtual Desktop (WVD) Spring 2020 Update;
Илья Источник:
onmsft.com
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