Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило крупное обновление

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.1.0.Вот список новых возможностей:• Это обновление, которого многие из вас ждали! Если вы используете iPadOS 13.4 или более позднюю версию, теперь вы сможете управлять удаленной сессией с помощью мыши или трекпада;• Поддержка Apple Magic Mouse 2 и Apple Magic Trackpad 2 (щелчок левой кнопкой мыши, перетаскивание влево, щелчок правой кнопкой мыши, перетаскивание вправо, горизонтальная и вертикальная прокрутка и локальное масштабирование);• Поддержка внешних мышей (щелчок левой кнопкой мыши, перетаскивание левой кнопкой мыши, нажатие правой кнопкой мыши, перетаскивание правой кнопкой мыши, нажатие средней кнопкой мыши и вертикальная прокрутка);• Поддержка состояния клавиш CTRL, ALT и SHIFT с помощью щелчков мыши и трекпада (включает такие функции, как множественный выбор и выбор диапазона);• Поддержка функции трекпада «Tap-to-Click»;• Microsoft также обновила жест щелчка правой кнопкой мыши в режиме указателя мыши, чтобы нажимать и удерживать (а не нажимать и удерживать и отпускать). И на iPhone компания добавила некоторую обратную связь при обнаружении жеста правой кнопки мыши;• Кроме того, Microsoft внесла следующие улучшения:• Добавлена опция для отключения enforcement NLA в Settings> RD Client;• Сопоставлено сочетание Control + Shift + Escape для CTRL + SHIFT + ESC (где Escape генерируется с помощью переназначенного ключа на iPadOS или Command+;)• Сопоставлено сочетание Command+F для CTRL+F;• Исправлена проблема, из-за которой средняя кнопка SwiftPoint не работала (iPadOS 13.3.1 или более ранней версии, и iOS);• Исправлены некоторые проблемы, которые мешали обработке URI «rdp:»;• Исправлена проблема, из-за которой в пользовательском интерфейсе Immersive Switcher во время сессии отображались устаревшие записи приложения, если отключение было инициировано сервером;• И, наконец, Microsoft добавили поддержку Windows Virtual Desktop (WVD) Spring 2020 Update;