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Microsoft улучшит функциональность Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:53
  • Просмотров: 95


Компания Microsoft улучшит функциональность Microsoft Teams.

Вот список новых улучшений:

• Microsoft Teams сможет отображать до 49 участников во время видеозвонков;
• Лимит участников собрания Microsoft Teams будет увеличен до 300 участников;

Стоит отметить, что Microsoft регулярно улучшает Microsoft Teams.

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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