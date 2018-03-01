Microsoft улучшит функциональность Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:53
- Просмотров: 95
Компания Microsoft улучшит функциональность Microsoft Teams.
Вот список новых улучшений:
• Microsoft Teams сможет отображать до 49 участников во время видеозвонков;
• Лимит участников собрания Microsoft Teams будет увеличен до 300 участников;
Стоит отметить, что Microsoft регулярно улучшает Microsoft Teams.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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