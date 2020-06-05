Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft начала рекомендовать новый Edge в OneDrive

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:09
  • Просмотров: 130


Компания Microsoft начала рекомендовать новый Edge в OneDrive. Баннерная реклама содержит сообщение о том, что Edge работает быстрее и лучше других веб-браузеров.

Хорошо, что сообщение можно закрыть с помощью кнопки «X» в верхней части экрана. Microsoft довольно агрессивно рекомендует новый Edge, но это не единственная компания, которая делает так.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
  • +1
Похожие новости
Microsoft тестирует автоматическое развертывание Edge с помощью инсайдеров Windows 10

Microsoft тестирует автоматическое развертывание Edge с помощью инсайдеров Windows 10

Microsoft начала рекламировать новый Edge в Windows Search

Microsoft начала рекламировать новый Edge в Windows Search

Microsoft начала рекламировать новый Edge в Outlook

Microsoft начала рекламировать новый Edge в Outlook

Chrome Web Store больше не показывает предупреждение о безопасных расширениях в Microsoft Edge

Chrome Web Store больше не показывает предупреждение о безопасных расширениях в Microsoft Edge

Меню Пуск Windows 10 рекомендует новый Edge пользователям Firefox

Меню Пуск Windows 10 рекомендует новый Edge пользователям Firefox




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+8  
Новостей: 11942
+0  
Комментариев: 39436
+0  
Пользователей: 10013