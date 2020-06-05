Microsoft начала рекомендовать новый Edge в OneDrive
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:09
- Просмотров: 130
Компания Microsoft начала рекомендовать новый Edge в OneDrive. Баннерная реклама содержит сообщение о том, что Edge работает быстрее и лучше других веб-браузеров.
Хорошо, что сообщение можно закрыть с помощью кнопки «X» в верхней части экрана. Microsoft довольно агрессивно рекомендует новый Edge, но это не единственная компания, которая делает так.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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