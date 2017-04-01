Microsoft Teams теперь позволяет добавлять кастомные фоны
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 12:20
- Просмотров: 132
Пользователи Microsoft Teams теперь могут добавлять кастомные фоны.
Примечания:
• Размытие или замена фона может не препятствовать тому, чтобы конфиденциальная информация была видна другим участникам собрания;
• Фоновые эффекты доступны только для запланированных собраний;
Измените свой фон перед началом собрания
Пока вы настраиваете видео и аудио перед присоединением к собранию, выберите «Фоновые эффекты» .Это справа от переключателя микрофона. Ваши параметры фона будут отображаться справа.
Выберите «Размытие», чтобы размыть фон. Вы будете выглядеть красиво и ясно, в то время как все позади вас тонко скрыто.
Вы также можете заменить свой фон одним из предоставленных изображений или одним из ваших собственных. Чтобы использовать собственное изображение, выберите «Добавить новый», а затем выберите его для загрузки со своего компьютера. Убедитесь, что это файл .JPG, .PNG или .BMP.
Измените свой фон во время собрания
Чтобы изменить свой фон после того, как вы уже присоединились к собранию, перейдите к элементам управления собранием и выберите Дополнительные действия> Показать эффекты фона.
Выберите «Размытие», чтобы размыть фон, или выберите одно из доступных изображений для его замены. Чтобы загрузить собственное изображение, выберите «Добавить новый» и выберите файл .JPG, .PNG или .BMP со своего компьютера.
Вы сможете просмотреть выбранный фон, чтобы увидеть, как он выглядит, прежде чем применять его.
Примечания:
• Если в меню не отображается параметр «Показывать фоновые эффекты», эта функция может быть недоступна на вашем устройстве;
• На данный момент пользователи Linux не могут использовать эту функцию;
• Фоновые эффекты будут недоступны, если вы используете Teams через инфраструктуру виртуальных рабочих столов (VDI);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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