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Microsoft выпустит Research Mode Public Preview для HoloLens 2 в июле этого года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:51
  • Просмотров: 104


Компания Microsoft заявила, что выпустит Research Mode Public Preview для HoloLens 2 в июле 2020 года.

Вот список возможностей Research Mode для HoloLens 2:

Акселерометр – Используется системой для определения линейного ускорения по осям X, Y и Z и силы тяжести;
Гироскоп – Используется системой для определения поворотов;
Магнитометр – Используется системой для оценки абсолютной ориентации;

Стоит отметить, что функции Research Mode для HoloLens будут работать в HoloLens 2.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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