Microsoft выпустит Research Mode Public Preview для HoloLens 2 в июле этого года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:51
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Компания Microsoft заявила, что выпустит Research Mode Public Preview для HoloLens 2 в июле 2020 года.
Вот список возможностей Research Mode для HoloLens 2:
• Акселерометр – Используется системой для определения линейного ускорения по осям X, Y и Z и силы тяжести;
• Гироскоп – Используется системой для определения поворотов;
• Магнитометр – Используется системой для оценки абсолютной ориентации;
Стоит отметить, что функции Research Mode для HoloLens будут работать в HoloLens 2.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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Илья
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