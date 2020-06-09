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Microsoft может работать над новым приложением Xbox для iOS и Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:30
  • Просмотров: 31


Согласно отчету Windows Central, Microsoft может работать над новым приложением Xbox для iOS и Android. . В отчете содержатся макеты того, как может выглядеть новое приложение Xbox, и оно выглядит совершенно иначе с новой нижней панелью навигации, которая заменяет текущее меню гамбургера.



Говорят, что приложение находится на ранней стадии разработки, и в настоящее время в нем отсутствуют некоторые социальные функции, в том числе Activity Feed и Xbox Live Clubs. Тем не менее, общий дизайн выглядит более соответствующим Xbox Game Pass Pass для мобильных устройств, который также использует нижнюю панель навигации.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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