Microsoft переименовала каналы обновлений для приложений Microsoft 365 в Windows

Недавно Microsoft переименовала версию Office 365, ориентированную на потребителя, в версию Microsoft 365, после чего последовали дальнейшие изменения названия корпоративных продуктов. Теперь компания также меняет названия каналов обновлений для пакета Microsoft 365 на устройствах Windows.Таким образом, теперь существует шесть разных каналов обновлений, в том числе два для инсайдеров, но теперь есть несколько разных имен. Во-первых, существует канал Beta, который сначала назывался Fast Ring, но до этого изменения его называли просто Insiders. Между тем, Monthly Channel (Targeted), рожденный как Slow Ring, становится Current Channel (Preview). Оба кольца обеспечивают ранний доступ к функциям, причем Current Channel (Preview) обеспечивает большую стабильность, в то время как канал Beta получает более частые обновления.Для тех, кто не входит в Office Insider Program, Monthly Channel стал Current Channel, как и следовало ожидать. Это для пользователей, которым нужны финальные и стабильные функции, но они нужны, как только они будут готовы.Канал Monthly Enterprise Channel предназначен для тех, кто хочет новые функции чаще, но все еще с предсказуемым ежемесячным графиком. Затем есть Semi-Annual Enterprise Channel и Semi-Annual Enterprise Channel (Preview), которые довольно понятны. Канал Preview предоставляет пользователям ранний доступ к полугодовому выпуску приложений Microsoft 365.