Компания Microsoft анонсировала майский пакет обновлений для OneDrive
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:40
- Просмотров: 110
Microsoft анонсировала майский пакет обновлений для OneDrive.
Обновления для обмена ссылками, которые блокируют загрузку
Microsoft расширяет список поддерживаемых типов файлов, для которых пользователи могут создавать ссылки блокировки загрузки. Это обновление включает в себя поддержку PDF-файлов, изображений, аудио и других типов файлов, не являющихся текстовыми и видео.
Открыть в «Review mode» в Word Online
Теперь пользователи могут обмениваться документами Word с опцией «Открыть в режиме просмотра». Если этот параметр включен, получатели могут открывать файл Word только в веб-приложении Word с включенным режимом «Просмотр». Находясь в режиме просмотра, пользователи могут предлагать изменения (используя функцию отслеживания изменений) и комментировать, но они не могут вносить изменения, которые невозможно отслежены. Владельцы документа имеют возможность принять или отклонить предложения, внесенные получателем.
На данный момент пользователи, которые пытаются открыть документ в десктопном приложении Word, когда установлен режим «Открыть в режиме просмотра», смогут только просматривать документ и видеть панель уведомлений, предлагающую внести изменения в веб-приложении Word.
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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