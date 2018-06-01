Microsoft начала продавать HoloLens 2 в Microsoft Store
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:07
- Просмотров: 62
Компания Microsoft начала продавать HoloLens 2 в Microsoft Store.
Обратите внимание, что это не меняет цену, которая по-прежнему составляет $3500. Это также не меняет целевую аудиторию.
В отличие от HoloLens первого поколения, модель второго поколения использует процессор ARM, в частности, вычислительную платформу Qualcomm Snapdragon 850. Она также включает в себя более продвинутые функции, такие как отслеживание глаз и отслеживание рук, что облегчает взаимодействие с ней.
Если вы хотите проверить HoloLens 2 в Microsoft Store, то можете найти её здесь. В настоящее время говорится, что она будет доставлена в течение двух-трех дней.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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