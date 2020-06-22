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Microsoft начала тестировать функции для личного общения в Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:32
  • Просмотров: 80

Компания Microsoft анонсировала несколько новых функций в Teams, которые помогут пользователям в личной жизни. Теперь вы можете войти в систему с помощью своей личной электронной почты в Teams. После входа в систему вы можете создавать группы для общения и звонков, чтобы оставаться на связи со своей семьей и друзьями.




Нажмите на изображение для демонстрации



Нажмите на изображение для демонстрации


Помимо стандартных функций, которые уже доступны корпоративным пользователям Teams, Teams получает следующие персональные функции:

• Общий доступ к местоположению: Общий доступ к местоположению Teams позволит легко поделиться своим местоположением и найти своих друзей для этого пикника в парке — или в толпе на концерте;



• Teams поставляется с сейфом, который позволяет безопасно хранить и обмениваться важной информацией, такой как пароли, номера вознаграждений или данные для входа;



Эти новые функции будут доступны в ближайшие недели. Общедоступность этих новых функций ожидается в конце этого года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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