Microsoft начала тестировать функции для личного общения в Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:32
- Просмотров: 80
Компания Microsoft анонсировала несколько новых функций в Teams, которые помогут пользователям в личной жизни. Теперь вы можете войти в систему с помощью своей личной электронной почты в Teams. После входа в систему вы можете создавать группы для общения и звонков, чтобы оставаться на связи со своей семьей и друзьями.
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Нажмите на изображение для демонстрации
Помимо стандартных функций, которые уже доступны корпоративным пользователям Teams, Teams получает следующие персональные функции:
• Общий доступ к местоположению: Общий доступ к местоположению Teams позволит легко поделиться своим местоположением и найти своих друзей для этого пикника в парке — или в толпе на концерте;
• Teams поставляется с сейфом, который позволяет безопасно хранить и обмениваться важной информацией, такой как пароли, номера вознаграждений или данные для входа;
Эти новые функции будут доступны в ближайшие недели. Общедоступность этих новых функций ожидается в конце этого года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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