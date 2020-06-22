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Microsoft закроет сервис Mixer из-за Facebook Gaming

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:44
  • Просмотров: 0

Почти четыре года назад Microsoft приобрела Beam, сервис потокового вещания, ориентированный на игры, похожий на Twitch. В последующие годы компания переименовала сервис в Mixer и интегрировала его с Windows 10 и Xbox One. Тем не менее, Microsoft объявила, что Mixer будет закрыт в следующем месяце.

Чтобы облегчить жизнь своим существующим пользователям, Microsoft решила сотрудничать с Facebook Gaming, еще одним популярным именем в индустрии потокового вещания. С 22 июля любая попытка получить доступ к Mixer направит пользователей на портал Facebook Gaming, а компания поможет создателям перейти. Создатели, имеющие партнерство с Mixer, получат статус партнера на Facebook Gaming.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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