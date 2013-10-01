Outlook for Web начинает получать функцию «Отправить позже»
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:06
- Просмотров: 73
Outlook for Web начинает получать функцию «Отправить позже», которая позволяет пользователям планировать доставку электронной почты в назначенное время и дату. Эта функция была замечена в дорожной карте Microsoft 365 в прошлом месяце. Интересно, что эта запись сохраняет статус «В разработке», а график выпуска установлен на второй квартал этого года.
Менеджер по продуктам Microsoft в команде EDU Майк Тольфсен заявил, что эта функция теперь доступна для всех пользователей в Интернете. Возможность планировать электронную почту уже давно присутствует в десктопном клиенте Outlook и является желанным дополнением для тех, кто использует этот сервис в Интернете. Конкурирующие сервисы, такие как Gmail, также предлагают возможность планировать электронную почту на некоторое время.
NEW! Now you can schedule a mail to be sent at a later time or date using Outlook for web.— Mike Tholfsen (@mtholfsen) June 22, 2020
Just drop down the "Send" button and choose "Send later" and then choose a date and time ????
???? https://t.co/bb7CoJseGL #edtech #MIEExpert #MicrosoftEDU pic.twitter.com/H8Ca1qhahx
Вы можете проверить, активна ли эта функция, посмотрев стрелку выпадающего списка рядом с кнопкой отправки. Параметры в выпадающем списке включают «Отправить» и «Отправить позже». Нажмите «Отправить позже», после чего появится всплывающее окно, позволяющее пользователям выбрать время и дату для планирования отправки электронной почты.
В настоящее время эта функция распространяется на веб-приложение Outlook, в том числе для корпоративных клиентов Office 365 и пользователей с личными учетными записями Microsoft. Поскольку развертывание происходит в шахматном порядке, может пройти некоторое время, пока она появится для всех пользователей.
Илья Источник:
twitter.com/mtholfsen
twitter.com/mtholfsen
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