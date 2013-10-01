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Outlook for Web начинает получать функцию «Отправить позже»

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:06
  • Просмотров: 73

Outlook for Web начинает получать функцию «Отправить позже», которая позволяет пользователям планировать доставку электронной почты в назначенное время и дату. Эта функция была замечена в дорожной карте Microsoft 365 в прошлом месяце. Интересно, что эта запись сохраняет статус «В разработке», а график выпуска установлен на второй квартал этого года.

Менеджер по продуктам Microsoft в команде EDU Майк Тольфсен заявил, что эта функция теперь доступна для всех пользователей в Интернете. Возможность планировать электронную почту уже давно присутствует в десктопном клиенте Outlook и является желанным дополнением для тех, кто использует этот сервис в Интернете. Конкурирующие сервисы, такие как Gmail, также предлагают возможность планировать электронную почту на некоторое время.



Вы можете проверить, активна ли эта функция, посмотрев стрелку выпадающего списка рядом с кнопкой отправки. Параметры в выпадающем списке включают «Отправить» и «Отправить позже». Нажмите «Отправить позже», после чего появится всплывающее окно, позволяющее пользователям выбрать время и дату для планирования отправки электронной почты.

В настоящее время эта функция распространяется на веб-приложение Outlook, в том числе для корпоративных клиентов Office 365 и пользователей с личными учетными записями Microsoft. Поскольку развертывание происходит в шахматном порядке, может пройти некоторое время, пока она появится для всех пользователей.
Илья Источник:
twitter.com/mtholfsen
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