Microsoft анонсировала июньский пакет обновлений для Microsoft 365
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:11
- Просмотров: 47
Компания Microsoft анонсировала июньский пакет обновлений для Microsoft 365.
Увидеть больше лиц и разойтись по группам во время встреч — В этом месяце Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft Teams, которые помогут вам создать более привлекательные, связанные и совместные встречи. Скоро выйдет предварительная версия, и компания расширим вид сетки команд до 7×7, что позволит разместить до 49 участников одновременно на одном экране. А осенью этого года секционные комнаты позволят организаторам собрания разделить участников на небольшие группы, чтобы они могли создавать идеи, проводить мозговые штурмы, учиться и вести дискуссии.
Создание периодических опросов в Teams — Microsoft слышала от многих клиентов, что они хотели бы упростить управление рутинными опросами в каналах Teams — включая отправку «импульсных опросов» сотрудникам на регулярной основе. Microsoft прислушалась к этим отзывам, и сегодня компания выпускаем новые рабочие процессы для общих сценариев, таких как настроение сотрудников, проблемы и вызовы сотрудников, а также состояние здоровья сотрудников. Эти новые рабочие процессы включают шаблоны и возможность для пользователей выбирать частоту и устанавливать напоминания для каждого канала Teams, что облегчает начало этих опросов и управление ими в будущем. Чтобы начать работу, нажмите кнопку «Создать рабочий процесс» для автоматического сбора ответов на вкладке «Формы» и выберите «Сценарии».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 16
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Google Yandex
+9Новостей: 12026
+0Комментариев: 39436
+0Пользователей: 10014