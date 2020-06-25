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Microsoft анонсировала июньский пакет обновлений для Microsoft 365

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:11
  • Просмотров: 47

Компания Microsoft анонсировала июньский пакет обновлений для Microsoft 365.

Увидеть больше лиц и разойтись по группам во время встреч — В этом месяце Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft Teams, которые помогут вам создать более привлекательные, связанные и совместные встречи. Скоро выйдет предварительная версия, и компания расширим вид сетки команд до 7×7, что позволит разместить до 49 участников одновременно на одном экране. А осенью этого года секционные комнаты позволят организаторам собрания разделить участников на небольшие группы, чтобы они могли создавать идеи, проводить мозговые штурмы, учиться и вести дискуссии.



Создание периодических опросов в Teams — Microsoft слышала от многих клиентов, что они хотели бы упростить управление рутинными опросами в каналах Teams — включая отправку «импульсных опросов» сотрудникам на регулярной основе. Microsoft прислушалась к этим отзывам, и сегодня компания выпускаем новые рабочие процессы для общих сценариев, таких как настроение сотрудников, проблемы и вызовы сотрудников, а также состояние здоровья сотрудников. Эти новые рабочие процессы включают шаблоны и возможность для пользователей выбирать частоту и устанавливать напоминания для каждого канала Teams, что облегчает начало этих опросов и управление ими в будущем. Чтобы начать работу, нажмите кнопку «Создать рабочий процесс» для автоматического сбора ответов на вкладке «Формы» и выберите «Сценарии».



Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
microsoft.com
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