Microsoft увеличила максимальное количество людей для собрания Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:42
- Просмотров: 75
Компания Microsoft увеличила максимальное количество людей для собрания Microsoft Teams.
Дорожная карта Microsoft 365 подтвердила, что Microsoft планирует увеличить лимит участников видеочата с 250 до 300, но Microsoft не назвала конкретную дату для развертывания этого улучшения.
ROLLED OUT! 300 people can now attend a #MicrosoftTeams meeting - the limit has been increased ????— Mike Tholfsen (@mtholfsen) June 27, 2020
Details ????https://t.co/YcTVLaQL16#edtech #MIEExpert #MicrosoftEDU pic.twitter.com/ZAH74w2gbh
Сегодня Майк Тольфсен подтвердил, что развертывание этого улучшения идет прямо сейчас.
Илья Источник:
twitter.com/mtholfsen
twitter.com/mtholfsen
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