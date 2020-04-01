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Microsoft увеличила максимальное количество людей для собрания Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:42
  • Просмотров: 75

Компания Microsoft увеличила максимальное количество людей для собрания Microsoft Teams.

Дорожная карта Microsoft 365 подтвердила, что Microsoft планирует увеличить лимит участников видеочата с 250 до 300, но Microsoft не назвала конкретную дату для развертывания этого улучшения.



Сегодня Майк Тольфсен подтвердил, что развертывание этого улучшения идет прямо сейчас.
Илья Источник:
twitter.com/mtholfsen
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