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Microsoft анонсировала июньский пакет обновлений для Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:00
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft анонсировала июньский пакет обновлений для Microsoft Teams.

Большой вид галереи

Возможность видеть все лица своих коллег одновременно имеет большое значение для взаимодействия и связи. Предстоящая предварительная версия с общей доступностью в ближайшее время, большой вид галереи расширяет представление сетки команд до 7×7, что позволит разместить до 49 участников одновременно на одном экране.



Виртуальные комнаты обсуждения

В комнатах обсуждения, анонсированных ранее в этом месяце, организаторы собраний могут разбивать участников собраний своих групп на небольшие группы, что помогает им в творчестве, мозговом штурме, обучении и обсуждениях. Teams облегчает это, назначая участников на требуемое количество комнат — будь то автоматическое направление людей или приглашение их присоединиться. Организаторы могут переходить между собраниями самостоятельно — или по просьбе участника — предоставлять объявления в отдельные комнаты и отзывать всех на собрание в любое время. Любое сотрудничество и соавторство, выполненное во время обсуждения, может быть передано на более широкое собрание, как только все соберутся вместе. Комнаты обсуждения будут доставлены позже в этом календарном году.

Опыт с несколькими окнами для собраний и звонков

Опыт работы с несколькими окнами будет доступен для собраний на и звонков в Teams. У вас будет возможность выкладывать встречи и звонки в отдельные окна, чтобы помочь им оптимизировать свой рабочий процесс. Этот опыт можно включить непосредственно в командах для клиентов ПК и Mac.



Узнать другие подробности можно здесь.



Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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