Microsoft анонсировала июньский пакет обновлений для Microsoft Teams
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:00
- Просмотров: 0
Компания Microsoft анонсировала июньский пакет обновлений для Microsoft Teams.
Большой вид галереи
Возможность видеть все лица своих коллег одновременно имеет большое значение для взаимодействия и связи. Предстоящая предварительная версия с общей доступностью в ближайшее время, большой вид галереи расширяет представление сетки команд до 7×7, что позволит разместить до 49 участников одновременно на одном экране.
Виртуальные комнаты обсуждения
В комнатах обсуждения, анонсированных ранее в этом месяце, организаторы собраний могут разбивать участников собраний своих групп на небольшие группы, что помогает им в творчестве, мозговом штурме, обучении и обсуждениях. Teams облегчает это, назначая участников на требуемое количество комнат — будь то автоматическое направление людей или приглашение их присоединиться. Организаторы могут переходить между собраниями самостоятельно — или по просьбе участника — предоставлять объявления в отдельные комнаты и отзывать всех на собрание в любое время. Любое сотрудничество и соавторство, выполненное во время обсуждения, может быть передано на более широкое собрание, как только все соберутся вместе. Комнаты обсуждения будут доставлены позже в этом календарном году.
Опыт с несколькими окнами для собраний и звонков
Опыт работы с несколькими окнами будет доступен для собраний на и звонков в Teams. У вас будет возможность выкладывать встречи и звонки в отдельные окна, чтобы помочь им оптимизировать свой рабочий процесс. Этот опыт можно включить непосредственно в командах для клиентов ПК и Mac.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 1
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google Rambler
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google Rambler
+4Новостей: 12043
+0Комментариев: 39437
+0Пользователей: 10014