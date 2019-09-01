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Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило крупный апдейт

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:36
  • Просмотров: 140

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.1.1.

Вот список новых возможностей:

• Исправлена проблема, которая мешала печатать на корейском языке;
• Добавлена поддержка от F1 до клавиш F12, Home, End, PgUp и PgDn на аппаратных клавиатурах;
• Исправлена проблема, из-за которой на устройствах iPadOS было трудно переместить курсор мыши в верхнюю часть экрана в режиме почтового ящика;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие на клавишу возврата после пробела удаляло два символа;
• Исправлена проблема, из-за которой курсор мыши iPadOS появлялся поверх курсора мыши клиента RD в режиме «Tap to Click»;
• Исправлена проблема, которая препятствовала подключению к некоторым серверам шлюза удаленных рабочих столов (код ошибки 0x30000064);
• Исправлена проблема, из-за которой курсор мыши отображался в пользовательском интерфейсе переключателя сессий на устройствах iOS при использовании мыши SwiftPoint;
• Изменен размер курсора мыши клиента RD, чтобы соответствовать текущему масштабному коэффициенту клиента;
• Добавлена проверка подключения к сети перед запуском ресурса рабочей области или подключения к ПК;
• Нажатие на переназначенную кнопку Escape или CMD +. теперь отменяет любой запрос на ввод учетных данных;
• Microsoft добавила некоторые анимации и блеск, которые появляются, когда вы перемещаете курсор мыши на iPad под iPadOS 13.4 или более поздней версии;
Илья Источник:
onmsft.com
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