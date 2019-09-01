Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило крупный апдейт

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.1.1.Вот список новых возможностей:• Исправлена проблема, которая мешала печатать на корейском языке;• Добавлена поддержка от F1 до клавиш F12, Home, End, PgUp и PgDn на аппаратных клавиатурах;• Исправлена проблема, из-за которой на устройствах iPadOS было трудно переместить курсор мыши в верхнюю часть экрана в режиме почтового ящика;• Исправлена проблема, из-за которой нажатие на клавишу возврата после пробела удаляло два символа;• Исправлена проблема, из-за которой курсор мыши iPadOS появлялся поверх курсора мыши клиента RD в режиме «Tap to Click»;• Исправлена проблема, которая препятствовала подключению к некоторым серверам шлюза удаленных рабочих столов (код ошибки 0x30000064);• Исправлена проблема, из-за которой курсор мыши отображался в пользовательском интерфейсе переключателя сессий на устройствах iOS при использовании мыши SwiftPoint;• Изменен размер курсора мыши клиента RD, чтобы соответствовать текущему масштабному коэффициенту клиента;• Добавлена проверка подключения к сети перед запуском ресурса рабочей области или подключения к ПК;• Нажатие на переназначенную кнопку Escape или CMD +. теперь отменяет любой запрос на ввод учетных данных;• Microsoft добавила некоторые анимации и блеск, которые появляются, когда вы перемещаете курсор мыши на iPad под iPadOS 13.4 или более поздней версии;