Microsoft анонсировала новые функции для OneDrive.
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:12
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Компания Microsoft анонсировала новые функции для OneDrive.
Бизнес-пользователи получат следующие функции:
• Функция «Добавить в OneDrive» позволит пользователям легко добавлять общие папки в OneDrive;
• Знакомый опыт совместного использования файлов OneDrive и управления доступом в Teams;
• OneDrive скоро будет поддерживать синхронизацию чтения и записи для общих библиотек, содержащих необходимые метаданные;
• Доступ к файлу будет поддерживаться для общих пользователей, даже если местоположение файла изменилось;
• Ограничение размера загружаемого файла увеличено с 15 ГБ до 100 ГБ в OneDrive и SharePoint;
• Возможность отключения уведомлений о комментариях для отдельных файлов;
• Возможность делиться ссылками, скопированными из адресной строки вашего браузера, с вашими внутренними коллегами (если администратор включен);
Администраторы получат следующие функции:
• Новая панель мониторинга для проверки синхронизации версий приложения, состояния синхронизации и основных ошибок синхронизации на отдельных устройствах;
• Администраторы вскоре смогут реализовать автоматическое истечение срока действия внешнего доступа, многофакторные политики аутентификации, такие как запрос одноразовых паролей (OTP) и многое другое;
• Все возможности администратора OneDrive, включая элементы управления для совместного использования, доступа, синхронизации и хранения, будут доступны в центре администрирования SharePoint, объединяя инструменты администрирования в одном месте;
Обычные пользователи получат следующие функции:
• Новая функция позволит вам заранее определить группу людей из вашей личной жизни, а затем легко обмениваться файлами, фотографиями, видео и альбомами с этой группой;
• Темный режим для OneDrive for Web через коммерческие и личные учетные записи;
• Недавно выпущенные функции, такие как панель сведений о файлах OneDrive и лента активности, позволяют просматривать действия с файлами и комментарии в одном представлении;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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