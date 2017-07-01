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Microsoft добавила поддержку Research Mode в HoloLens 2

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:04
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft добавила поддержку Research Mode в HoloLens 2. В дополнение ко всем функциям, которые были поддержаны в HoloLens 1-го поколения, Research Mode в HoloLens 2 поддерживает следующее:

Акселерометр – Используется системой для определения линейного ускорения по осям X, Y и Z и силы тяжести;
Гироскоп – Используется системой для определения поворотов;
Магнитометр – Используется системой для оценки абсолютной ориентации;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
docs.microsoft.com
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