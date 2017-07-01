Microsoft добавила поддержку Research Mode в HoloLens 2
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:04
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Компания Microsoft добавила поддержку Research Mode в HoloLens 2. В дополнение ко всем функциям, которые были поддержаны в HoloLens 1-го поколения, Research Mode в HoloLens 2 поддерживает следующее:
• Акселерометр – Используется системой для определения линейного ускорения по осям X, Y и Z и силы тяжести;
• Гироскоп – Используется системой для определения поворотов;
• Магнитометр – Используется системой для оценки абсолютной ориентации;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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