Microsoft анонсировала набор новых функций для Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:01
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Компания Microsoft анонсировала набор новых функций для Microsoft Teams.
Режим «Вместе» — В то время, когда люди проводят больше виртуальных собраний, чем когда-либо, исследование Microsoft показало, что многие из нас чувствуют себя менее связанными с переходом на удаленную работу и испытывают большую усталость во время видеосвязи, чем во время личной встречи. Режим «Вместе» — это новый опыт встреч в Teams, в которых используется технология сегментации ИИ для цифрового размещения участников на общем фоне, создавая ощущение, что вы сидите в одной комнате со всеми остальными участниками собрания или класса. Режим «Вместе» делает встречи более интересными, помогая вам сосредоточиться на лицах других людей и языке тела и упрощая поиск невербальных сигналов, которые так важны для человеческого взаимодействия. Он отлично подходит для встреч, на которых будут выступать несколько человек, таких как мозговые штурмы или дискуссии за круглым столом, поскольку участникам легче понять, кто говорит.
Динамический вид — Хотя режим «Вместе» предлагает необычайно новый опыт встречи, он не предназначен для каждой встречи. Microsoft считает, что традиционные видео-встречи, которые люди используют каждый день, также могут быть более увлекательными и динамичными. Набор усовершенствований, которые компания называет динамическим видом, дает вам больше контроля над тем, как вы видите общий контент и других участников собрания. Используя AI, встречи динамически оптимизируют общий контент и видео участников. Новые элементы управления — включая возможность показывать общий контент и конкретных участников бок о бок — позволяют персонализировать вид в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями. Динамический вид основан на усовершенствованиях собраний, которые компания анонсировали в прошлом месяце, включая увеличенный вид галерей (развертывание в августе), где вы можете видеть видео до 49 человек одновременно, а также виртуальные комнаты обсуждения, которые позволяют организаторам собраний разделять участников на более мелкие группы для таких вещей, как мозговые штурмы или обсуждения в рабочих группах.
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Видео фильтры — Мы все знакомы с видео-фильтрами, используемыми в приложениях для фотографий и социальных сетей, и теперь Microsoft приносит их в Teams. Прежде чем присоединиться к собранию, вы можете использовать фильтры для тонкой регулировки уровня освещения и смягчения фокуса камеры, чтобы настроить свой внешний вид.
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Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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