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Microsoft и Google помогают разработчикам публиковать PWA-приложения в Play Store

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:20
  • Просмотров: 93

PWABuilder — это инструмент Microsoft для разработчиков, который помогает разработчикам создавать PWA-приложения и публиковать их в магазинах приложений. Bubblewrap — это служебная программа и библиотека Google для создания и подписывания пакетов Google Play Store из Progressive Web Apps. Microsoft и Google сейчас работают вместе, чтобы помочь разработчикам публиковать высококачественные PWA-приложения в Google Play Store. Вчера Microsoft объявила о двух замечательных новых функциях для разработчиков PWA-приложений, основанных на этом сотрудничестве:

1. Поддержка веб-ярлыков: PWA, упакованные для Google Play через PWABuilder, теперь будут поддерживать новый стандарт веб-ссылок.
2. Расширенные функции и настройки Android: PWABuilder теперь поддерживает полный набор надежных параметров веб-активности, благодаря которым ваше PWA-приложение сияет на устройствах Android. С помощью PWABuilder вы можете настроить внешний вид строки состояния Android и навигационной панели в PWA, настроить заставку Android, изменить имя панели запуска, использовать существующий ключ подписи, использовать более глубокую поддержку push-уведомлений, настроить идентификатор пакета и управление версиями, аварийное поведение и многое другое;

Microsoft также работает с Google над Project Fugu для внедрения новых функций веб-платформы.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
medium.com
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