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Microsoft откажется от поддержки PHP в Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:04
  • Просмотров: 129

Компания Microsoft откажется от поддержки PHP в Windows.

Вот комментарий Дейла Хирта:

В настоящее время мы поддерживаем PHP с разработкой и сборкой для PHP 7.3 и PHP 7.4. Кроме того, мы помогаем создавать PHP 7.2 для Windows, когда требуются исправления безопасности.

Однако, поскольку PHP 8.0 сейчас набирает обороты, мы хотели сообщить сообществу, каковы наши планы на будущее.

Мы знаем, что текущая каденция составляет 2 года с момента релиза для исправления ошибок, и 1 год с момента релиза для исправления ошибок безопасности. Это означает, что PHP 7.2 выйдет из поддержки в ноябре. PHP 7.3 перейдет только в режим исправлений безопасности в ноябре. В PHP 7.4 будет еще один год исправлений ошибок, а затем один год исправлений безопасности. Мы стремимся поддерживать разработку и сборку PHP под Windows для 7.2, 7.3 и 7.4, пока они официально поддерживаются. Однако мы не собираемся поддерживать PHP для Windows в любом качестве для версии 8.0 и выше.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news-web.php.net
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