Microsoft удалит функцию «Извлечение файлов с компьютера при помощи OneDrive» 31 июля
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:12
- Просмотров: 153
Microsoft собирается удалить функцию «Извлечение файлов с компьютера при помощи OneDrive» в конце этого месяца. Об этом было объявлено на странице поддержки этой функции.
Если вы не просмотрели настройки приложения для настольного клиента OneDrive, то можете об этом не знать, но вы можете настроить его так, чтобы все ваши файлы были доступны через веб-сайт OneDrive. Если вы зайдете в настройки OneDrive, то найдете опцию, отключенную по умолчанию, которая гласит: «Разрешить использование OneDrive для извлечения всех моих файлов на этом компьютере», и она позволяет вам сделать именно это.
Согласно вышеупомянутой странице поддержки, эта функция будет удалена 31 июля, так что вы больше не сможете ее использовать после этой даты.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
+9Новостей: 12097
+0Комментариев: 39437
+0Пользователей: 10025