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Microsoft удалит функцию «Извлечение файлов с компьютера при помощи OneDrive» 31 июля

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:12
  • Просмотров: 153

Microsoft собирается удалить функцию «Извлечение файлов с компьютера при помощи OneDrive» в конце этого месяца. Об этом было объявлено на странице поддержки этой функции.

Если вы не просмотрели настройки приложения для настольного клиента OneDrive, то можете об этом не знать, но вы можете настроить его так, чтобы все ваши файлы были доступны через веб-сайт OneDrive. Если вы зайдете в настройки OneDrive, то найдете опцию, отключенную по умолчанию, которая гласит: «Разрешить использование OneDrive для извлечения всех моих файлов на этом компьютере», и она позволяет вам сделать именно это.

Согласно вышеупомянутой странице поддержки, эта функция будет удалена 31 июля, так что вы больше не сможете ее использовать после этой даты.



Илья Источник:
support.microsoft.com
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