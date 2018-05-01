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Microsoft прекратит поддерживать Microsoft Launcher Preview в конце этого месяца

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:46
  • Просмотров: 121

Еще в январе Microsoft выпустила Microsoft Launcher Preview для Android. Поскольку это была полностью переработанная версия, многие функции отсутствовали, поэтому Microsoft решила протестировать её отдельно от основной версии Microsoft Launcher.



Теперь, если верить пользователю под ником «Alessandro Paluzzi», то Microsoft прекратит поддерживать Microsoft Launcher Preview в конце этого месяца.

Предполагается, что Microsoft начнет предлагать пользователям стабильную версию Microsoft Launcher в ближайшее время.
Илья Источник:
twitter.com/alex193a
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