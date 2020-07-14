Microsoft анонсировала несколько новых функций для Outlook for Web и Outlook for Mobile
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:19
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Outlook является основным приложением Microsoft 365, которое отлично работает на всех платформах, хотя и с некоторыми незначительными отличиями. Outlook для Windows по-прежнему остается самой универсальной версией с множеством функций для опытных пользователей, но Microsoft также не пренебрегает другими платформами.
Что нового в Outlook for Web
• Улучшения для приглашений на собрания: Outlook for Web предоставит пользователям больший контроль над приглашениями на собрания, отображая сообщения, сведения о собраниях, ответы участников, а также возможность добавлять онлайн-собрание к событию, если организатор забыл это сделать;
• Добавление личного календарь в свой рабочий аккаунт: Веб-клиент позволит легко видеть как ваши рабочие, так и личные календари в одном и том же месте, а время, отведенное на личные мероприятия, покажет вам, как заняты вы, когда коллеги хотят назначить встречу с вами;
• Расписание писем: Outlook for Web теперь позволит вам выбирать, когда ваши электронные письма будут доставлены получателям. Эта опция появится, когда вы щелкнете выпадающее меню рядом с кнопкой «Отправить»;
Что нового в Outlook for Mobile
• Meeting Insights в Outlook для Android: Эта функция покажет информацию, которая может оказаться полезной, например электронные письма и файлы, в подробностях события в вашем календаре;
• Присоединяйтесь к конференции Zoom или WebEx одним нажатием: Outlook для iOS и Android получают возможность одним касанием присоединиться к онлайн-собраниям Zoom или WebEx, аналогично тому, как это уже работает для собраний Microsoft Teams;
• Улучшения предложенных ответов: Outlook на iOS и Android уже поддерживает предлагаемые ответы на электронные письма, но вскоре приложение сможет использовать AI, чтобы делиться информацией о вашей доступности, когда коллеги захотят встретиться с вами;
• Создавайте задачу из электронной почты: Outlook для iOS позволит вам создать задачу из электронной почты, которая затем появится в Outlook for Desktop или в Microsoft To-Do;
• Воспроизведение писем с Cortana на Android: Приложение для Android сможет считывать ваши новые сообщения электронной почты - полезная функция на базе Cortana, которая уже доступна на iOS. Другие голосовые команды также позволят вам управлять своими задачами, отвечать на приглашения на собрания или присоединяться к собраниям Teams без помощи рук;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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