Microsoft Teams получит новый опыт обмена файлами и перевод сообщений по умолчанию в августе
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:30
- Просмотров: 0
Microsoft Teams скоро получит новый опыт обмена файлами, впервые анонсированный на Ignite 2019. Новый опыт обмена файлами, целью которого является согласование существующей функциональности с другими приложениями Microsoft 365, начнет действовать в середине августа, и он будет доступен для всех в середине сентября.
Когда функция будет доступна, пользователи Teams смогут создать общую ссылку для любого файла, хранящегося в Teams, и настроить соответствующие разрешения непосредственно в окне сообщения. Благодаря новому обновлению пользователи также смогут устанавливать разрешения для файлов, хранящихся в SharePoint или OneDrive, при запуске разговора по каналу или создании личного чата.
Кроме того, Microsoft объявила в Центре администрирования Microsoft 365, что в августе она изменит параметр политики арендатора по умолчанию для встроенного перевода сообщений Teams. Перевод сообщений теперь будет включен по умолчанию для всех пользователей, если администраторы Office 365 еще не настроили политику обмена сообщениями по умолчанию, и пользователи Teams смогут переводить сообщения чата или канала, щелкнув «Перевести» прямо в меню действий сообщений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
+15Новостей: 12120
+0Комментариев: 39437
+2Пользователей: 10030