Microsoft сократила рабочие места в MSN, Azure и коммерческих организациях
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:02
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Microsoft недавно внесла некоторые изменения в подразделение Customer Success в рамках внутренней реорганизации. Хотя эти изменения не включали каких-либо серьезных увольнений в рамках перетасовки, в отчетах начали появляться указания на сокращение рабочих мест в редакционной команде MSN в начале этой недели. Сокращение штата неустановленного количества людей стало результатом того, что компания использовала алгоритмы и модели искусственного интеллекта для работы редакторов и кураторов.
Тем не менее, отчет Reuters предполагает, что увольнения могут повлиять не только на сотрудников MSN.com. Предполагается, что компания уволит около 1000 сотрудников, в том числе и членов групп Azure. Этот отчет был подтвержден Брэдом Симсом и Мэри Джо Фоли, поскольку источники, близкие к этому вопросу, подтвердили, что Azure, а также организации по продажам и маркетингу тоже видели увольнения. Однако закрытие розничных магазинов компании по всему миру не повлияло на розничных сотрудников, поскольку они перешли к поддержке клиентов и другим ролям.
Узнать другие подробности можно здесь, здесь и здесь.
Илья Источник:
reuters.com
reuters.com
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