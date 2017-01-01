Microsoft может выпустить сервис Microsoft Cloud PC в 2021 году
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:28
- Просмотров: 142
Компания Microsoft может выпустить сервис Microsoft Cloud PC в следующем году. Сервис Cloud PC позволит клиентам использовать компьютер, созданный Microsoft и/или другими производителями ПК.
Мэри Джо Фоли обнаружила соответствующую вакансию на сайте Microsoft.
Microsoft Cloud PC может быть сервисом, созданным в виде виртуальной машины, чтобы предоставить клиентам доступ к приложениям Microsoft 365.
Узнать другие подробности можно здесь.
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