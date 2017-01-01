Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft может выпустить сервис Microsoft Cloud PC в 2021 году

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:28
  • Просмотров: 142

Компания Microsoft может выпустить сервис Microsoft Cloud PC в следующем году. Сервис Cloud PC позволит клиентам использовать компьютер, созданный Microsoft и/или другими производителями ПК.

Мэри Джо Фоли обнаружила соответствующую вакансию на сайте Microsoft.

Microsoft Cloud PC может быть сервисом, созданным в виде виртуальной машины, чтобы предоставить клиентам доступ к приложениям Microsoft 365.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
zdnet.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft анонсировала несколько улучшений для OneDrive

Microsoft анонсировала несколько улучшений для OneDrive

Microsoft принесёт свои корпоративные приложения для HUAWEI CLOUD

Microsoft принесёт свои корпоративные приложения для HUAWEI CLOUD

Microsoft может рассказать о Windows 10 Cloud на ближайшем мероприятии

Microsoft может рассказать о Windows 10 Cloud на ближайшем мероприятии

Windows 10 Cloud не сможет запускать Windows Mixed Reality?

Windows 10 Cloud не сможет запускать Windows Mixed Reality?

Microsoft разрабатывает новую редакцию для Windows 10

Microsoft разрабатывает новую редакцию для Windows 10




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 12129
+1  
Комментариев: 39438
+0  
Пользователей: 10031