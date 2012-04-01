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Microsoft Teams получит поддержку двух экранов в декабре этого года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:50
  • Просмотров: 77
Microsoft Teams получит поддержку двух экранов в декабре этого года

Чтобы облегчить пользователям присоединение к собраниям с помощью нескольких экранов, Microsoft работает над поддержкой двух экранов для Microsoft Teams.



Предстоящая функция будет удобна в ситуации, когда вам нужно не только присоединиться к собранию, но и принять участие в совместной сессии интерактивной доски. Поддержка двух экранов для Microsoft Teams будет развернута в декабре, согласно деталям, которыми компания поделилась на странице дорожной карты Microsoft 365.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thewindowsclub.com
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