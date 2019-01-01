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Microsoft анонсировала несколько обновлений Microsoft Teams для Firstline Workers

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 21:46
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft анонсировала несколько обновлений Microsoft Teams для Firstline Workers.

Легко управляйте расписаниями и начинайте свою смену из любой точки мира: Помощь в составлении расписания смен, которая появится позже в этом году, облегчит руководителям создание командных расписаний, предупреждая их о потенциальных конфликтах расписания, чтобы их можно было избежать. Кроме того, Time Clock теперь доступны для Teams в Web и в десктопном приложении, что позволяет Firstline Workers включать и выключать часы, где бы они ни находились, будь то сейчас удаленно или на рабочем месте, и все это с возможностями geo-fencing.

Сделайте жизненно важные сообщения и события в реальном времени более доступными: Наличие прямой линии связи с вашими Firstline Workers в неопределенное время имеет решающее значение для обеспечения их участия, заинтересованности и информированности. Microsoft добавила Yammer Communities в мобильные приложения Microsoft Teams, чтобы сотрудники могли получать доступ к критически важным сообщениям, предупреждениям о безопасности и событиям в реальном времени в одном месте.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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