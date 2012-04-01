Microsoft начнет развертывать приложение Microsoft Lists в этом месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:36
- Просмотров: 140
Компания Microsoft объявила о планах развертывания приложения Microsoft Lists. Новая домашняя страница Microsoft Lists и восемь готовых шаблонов будут запущены к концу июля 2020 года. Приложение Microsoft Lists в Microsoft Teams начнет развертываться к концу августа 2020 года. Общая доступность ожидается к концу октября 2020 года.
Мобильные приложение Microsoft Lists появится к концу этого года. Приложение Microsoft Lists будет доступно через планы подписки Microsoft 365 или Office 365, в которые включен SharePoint.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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