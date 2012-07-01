Microsoft анонсировала Universal Print Public Preview
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:57
- Просмотров: 117
Компания Microsoft анонсировала Universal Print Public Preview.
Universal Print предлагает следующее для конечных пользователей:
• Устраняет необходимость установки драйверов принтеров, поскольку они встроены в интерфейс Windows;
• Помогает вам найти принтеры как вблизи, так и за пределами вашего текущего местоположения;
• Включает печать из сетей с нулевым доверием через единый вход (SSO) при подключении к Интернету и проверке подлинности в Azure Active Directory (Azure AD);
Для ИТ-специалистов Universal Print предлагает следующее:
• Решение для печати, позволяющее разблокировать переход в облако и поддерживать печать для пользователей Azure AD;
• Управляемая печать в сетях с нулевым доверием;
• Устраняет необходимость в управлении серверами печати или необходимость в сложных гибридных решениях для печати;
• Централизованный портал, обеспечивающий надежные возможности управления;
• Видимость и понимание вашей печати с отчетами;
• Печатайте данные, хранящиеся таким же образом, как и другие данные Microsoft Office, в соответствии с рекомендациями Microsoft по управлению данными;
• Развертывание принтера и настройка принтера по умолчанию на устройствах конечных пользователей с помощью Microsoft Endpoint Manager (Microsoft Intune);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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