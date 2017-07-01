Microsoft заработала $38 млрд в четвёртом финансовом квартале 2020 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:48
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Компания Microsoft смогла заработать $38 млрд ($11.2 млрд чистой прибыли) в четвёртом финансовом квартале 2020 года. Если брать аналогичный период прошлого года, то компания заработала $33.7 млрд ($13.2 млрд чистой прибыли).
Вот основные моменты пресс-релиза этого квартала:
• Выручка составила $38 млрд (увеличилась на 13%);
• Операционная прибыль составила $13.4 млрд (увеличилась на 8%);
• Чистая прибыль составила $11.2 млрд (снизилась на 15%);
• Разводненная прибыль на акцию составила $1.46 (снизилась на 15%);
Вот показатели категории More Personal Computing:
• Выручка увеличилась на 14% (до 16% в постоянной валюте);
• Доход от Windows OEM увеличился на 7%;
• Доход от контента и услуг Xbox увеличился на 65% (до 68% в постоянной валюте);
• Доход от Surface увеличился на 28% (до 30% в постоянной валюте);
• Доход от поисковой рекламы без учета затрат на привлечение трафика снизился на 18% (на 17% в постоянной валюте);
Вот показатели категории Intelligent Cloud:
• Выручка увеличилась на 17% (до 19% в постоянной валюте);
• Доход от серверных продуктов и облачных сервисов увеличился на 19% (до 21% в постоянной валюте) благодаря росту выручки Azure на 47% (до 50% в постоянной валюте);
• Доход от корпоративных услуг был относительно неизменным (до 2% в постоянной валюте);
Вот показатели категории Productivity and Business Processes:
• Выручка увеличилась на 6% (до 8% в постоянной валюте);
• Доход от коммерческих продуктов Office и облачных сервисов увеличился на 5% (до 7% в постоянной валюте) благодаря росту выручки Office 365 Commercial на 19% (до 22% в постоянной валюте);
• Доход от продаж продуктов Office Consumer и облачных сервисов увеличился на 6% (до 7% в постоянной валюте) при продолжающемся росте числа подписчиков Office 365 Consumer до 42.7 млн;
• Доход LinkedIn увеличился на 10% (до 11% в постоянной валюте);
• Доход от продуктов Dynamics и облачных сервисов увеличился на 13% (до 15% в постоянной валюте) благодаря росту выручки Dynamics 365 на 38% (до 40% в постоянной валюте);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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