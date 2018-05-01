Microsoft прекратит поддерживать Microsoft Launcher Preview в конце августа

Спасибо всем, кто использовал Preview Launcher! Основываясь на отзывах пользователей, Microsoft разработала и постепенно выпускает новую версию (v6) Microsoft Launcher. Microsoft также ждёт до конца августа, чтобы свернуть Preview Launcher, чтобы у пользователей было больше времени для перехода на новую версию Microsoft Launcher.Microsoft также получила отзывы о том, что некоторые пользователи Preview Launcher не смогли импортировать свои настройки Preview при загрузке новой версии Microsoft Launcher. Если вы столкнулись с этой проблемой, то это потому, что последняя версия Microsoft Launcher ещё не доступна для вашего устройства. Если вы дождетесь загрузки Microsoft Launcher до конца августа, когда последняя версия будет доступна для всех устройств, это должно решить проблему, так что вы можете легко восстановить настройки из Preview Launcher.Напомню, что Microsoft должна была свернуть поддержку Microsoft Launcher Preview в конце этого месяца.