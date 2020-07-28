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Microsoft выпустила приложение Microsoft Family Safety для iOS и Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:43
  • Просмотров: 88

Сегодня Microsoft объявила о доступности приложения Microsoft Family Safety для iOS и Android. Приложение Microsoft Family Safety предназначено для защиты вашей семьи с помощью цифровой и физической безопасности. Это новое приложение объединяет кроссплатформенную цифровую безопасность, такую как время экрана и фильтры контента, с совместным использованием местоположения, чтобы обеспечить безопасность близких.



Основываясь на отзывах пользователей о бета-фазе, приложение Microsoft Family Safety имеет следующие улучшения:

• Microsoft добавила новую функцию, чтобы блокировать или разблокировать определенные приложения;
• Microsoft обновила проекты, чтобы сделать их более доступными и инклюзивными (то есть улучшили визуальный контраст, чтобы помочь пользователям со слабым зрением, и предоставили дополнительный контекст для пользователей программ чтения с экрана);
• Microsoft добавила больше опций времени для родителей, чтобы быстро отвечать на запросы о времени экрана (то есть теперь вы можете легко добавить 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа или 3 часа больше времени экрана);
• Microsoft добавила кластеризацию местоположения, чтобы увидеть, когда несколько членов семьи находятся в одном и том же месте (то есть, когда несколько человек находятся в одном месте, вы можете увидеть, что есть 4 человека, и увеличить масштаб, чтобы увидеть, кто это);

В ближайшие месяцы Microsoft добавит следующие премиальные функции:

• Безопасность вождения, чтобы помочь выработать лучшие привычки за рулем с пониманием поведения вождения;
• Оповещения о местоположении, чтобы уведомить вас, когда член семьи прибывает или покидает определенное место. Microsoft также работает над внедрением цифровых функций безопасности в iOS, чтобы устанавливать время экрана и фильтры контента на iPhone;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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