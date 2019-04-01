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Сервис Microsoft 365 принес $20 млрд в 2020 финансовом году

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:11
  • Просмотров: 67

Мэри Джо Фоли заявила, что сервис Microsoft 365 принес $20 млрд в 2020 финансовом году.

Вот список основных показателей:

• Microsoft 365 (Windows/Office 365/Enterprise Mobility + Security) принес $20 млрд в 2020 финансовом году. Это на 50% больше, чем $13.2 млрд, которые Microsoft получила от Microsoft 365 в 2019 финансовом году;
• Спрос на Microsoft 365 E5/ Office 365 E5 удвоился в 2020 финансовом году. В 2020 финансовом году E5 получила $7.5 млрд, по сравнению с $4.2 млрд в 2019 финансовом году. Office 365 E5 представляет собой только 5% доступных мест Office 365;
• Доходы Dynamics 365 составили $2.2 млрд в 2020 финансовом году, по сравнению с $1.6 млрд в 2019 финансовом году;
• Точных данных по Аzure предоставлено не было;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
zdnet.com
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