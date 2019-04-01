Сервис Microsoft 365 принес $20 млрд в 2020 финансовом году
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:11
- Просмотров: 67
Мэри Джо Фоли заявила, что сервис Microsoft 365 принес $20 млрд в 2020 финансовом году.
Вот список основных показателей:
• Microsoft 365 (Windows/Office 365/Enterprise Mobility + Security) принес $20 млрд в 2020 финансовом году. Это на 50% больше, чем $13.2 млрд, которые Microsoft получила от Microsoft 365 в 2019 финансовом году;
• Спрос на Microsoft 365 E5/ Office 365 E5 удвоился в 2020 финансовом году. В 2020 финансовом году E5 получила $7.5 млрд, по сравнению с $4.2 млрд в 2019 финансовом году. Office 365 E5 представляет собой только 5% доступных мест Office 365;
• Доходы Dynamics 365 составили $2.2 млрд в 2020 финансовом году, по сравнению с $1.6 млрд в 2019 финансовом году;
• Точных данных по Аzure предоставлено не было;
Узнать другие подробности можно здесь.
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Yandex Google
+9Новостей: 12183
+0Комментариев: 39440
+0Пользователей: 10034