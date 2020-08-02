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Microsoft намерена приобрести TikTok в США

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:15
  • Просмотров: 239

Пару дней назад начали появляться слухи о том, что Microsoft может купить часть социальной сети TikTok. Как оказалось, эти слухи были подтверждены компанией Microsoft.

В частности, компания подтвердила намерения купить американские операции TikTok, а также может включить Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и президент США Дональд Трамп, кажется, совместно работают над этим, поскольку это произошло после разговора между ними.

В настоящее время TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Из-за опасений Трампа по поводу безопасности, когда речь заходит о китайских компаниях, идея состоит в том, что все данные американских пользователей останутся в стране, а не будут отправлены обратно в Китай. Microsoft также пообещала вернуть данные американских пользователей в США, если это приобретение произойдет.

Microsoft также заявила, что может привлечь другие компании к покупке в качестве миноритарных акционеров.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.microsoft.com
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