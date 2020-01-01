Приложение Microsoft Remote Desktop Mobile на iOS получило обновление

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop Mobile на iOS до версии 10.1.3.Вот список новых возможностей:• Режим ввода (указатель мыши или сенсорный режим) теперь является глобальным для всех активных подключений к ПК и удаленным приложениям;• Исправлена проблема, из-за которой перенаправление микрофона не работало последовательно.• Исправлена проблема, из-за которой вывод звука воспроизводился с наушника iPhone вместо внутреннего динамика;• Добавлена поддержка автоматического переключения вывода звука между внутренним динамиком iPhone/iPad, динамиками Bluetooth и Airpods;• Теперь звук продолжает воспроизводиться в фоновом режиме при отключении от клиента или блокировке устройства;• Режим ввода автоматически переключается в сенсорный режим при использовании мыши SwiftPoint на iPhone или iPad (не работает на iPadOS 13.4 или более поздней версии);• Исправлены сбои вывода графики, которые возникали, когда сервер был настроен на использование полноэкранного режима AVC444;• Исправления для устранения ошибок VoiceOver;