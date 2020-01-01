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Приложение Microsoft Remote Desktop Mobile на iOS получило обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:15
  • Просмотров: 107

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop Mobile на iOS до версии 10.1.3.

Вот список новых возможностей:

• Режим ввода (указатель мыши или сенсорный режим) теперь является глобальным для всех активных подключений к ПК и удаленным приложениям;
• Исправлена проблема, из-за которой перенаправление микрофона не работало последовательно.
• Исправлена проблема, из-за которой вывод звука воспроизводился с наушника iPhone вместо внутреннего динамика;
• Добавлена поддержка автоматического переключения вывода звука между внутренним динамиком iPhone/iPad, динамиками Bluetooth и Airpods;
• Теперь звук продолжает воспроизводиться в фоновом режиме при отключении от клиента или блокировке устройства;
• Режим ввода автоматически переключается в сенсорный режим при использовании мыши SwiftPoint на iPhone или iPad (не работает на iPadOS 13.4 или более поздней версии);
• Исправлены сбои вывода графики, которые возникали, когда сервер был настроен на использование полноэкранного режима AVC444;
• Исправления для устранения ошибок VoiceOver;
Илья Источник:
neowin.net
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