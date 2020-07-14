Функция предлагаемых ответов Outlook for Web теперь имеет опцию предлагаемых вложений
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:09
- Просмотров: 109
Функция предлагаемых ответов Outlook for Web получила опцию предлагаемых вложений.
Вот описание этой опции:
Мы добавляем новую опцию в предлагаемые ответы в Outlook. Теперь, когда кто-то запрашивает у вас файл, Outlook будет предлагать ответ, чтобы прикрепить файл и рекомендовать возможные файлы из OneDrive и Sharepoint.
В дорожной карте Microsoft 365 указано, что эта опция в настоящее время развертывается, поэтому она должна появиться для пользователей в ближайшее время.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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