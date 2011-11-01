Microsoft теперь позволяет настраивать левую боковую панель в Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:17
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила новую функцию для Teams, которая позволяет настраивать левую боковую панель приложения.
Новая возможность позволяет вам выбрать, какие приложения вы хотите закрепить на левой боковой панели. Это позволит вам быстрее получить доступ к часто используемым инструментам.
Чтобы начать работу, просто щелкните меню переполнения, обозначенное тремя горизонтальными точками в левой части Teams, а затем щелкните правой кнопкой мыши по любому доступному приложению. Как только это будет сделано, вы сможете закрепить это приложение. Вы также можете искать приложения, которые хотите закрепить. Сделав это, вы добавите выбранное вами приложение в группу приложений, прикрепленных к левой панели навигации. Вы также можете перетащить элементы, чтобы изменить их расположение по своему усмотрению.
Другим способом закрепления приложений является меню «…» под полем ввода сообщения. Конечно, вы можете открепить любое из закрепленных приложений в любое время.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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