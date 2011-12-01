Microsoft проводит A/B-тестирование ребрендинга поисковой системы Bing
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:27
- Просмотров: 0
Несколько недель назад стало известно о том, что Microsoft может провести ребрендинг поисковой системы Bing, добавив в службу название и логотип Microsoft.
Bing ➡️Microsoft Bing pic.twitter.com/asNroddyl1— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) August 1, 2020
Теперь Microsoft проводит A/B-тестирование гораздо более заметной схемы брендинга.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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