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Microsoft проводит A/B-тестирование ребрендинга поисковой системы Bing

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:27
  • Просмотров: 0

Несколько недель назад стало известно о том, что Microsoft может провести ребрендинг поисковой системы Bing, добавив в службу название и логотип Microsoft.







Теперь Microsoft проводит A/B-тестирование гораздо более заметной схемы брендинга.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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